Superjob перечислил самые высокооплачиваемые вакансии 2021 года

Названы самые высокооплачиваемые вакансии начала 2021 года. Самые большие зарплаты предлагают врачам и программистам. Об этом свидетельствует исследование сервиса Superjob.
«Самой высокооплачиваемой вакансией начала 2021 года оказалась позиция врача анестезиолога-реаниматолога в Москве с зарплатой от 300 тысяч рублей», — передает результаты исследования ТАСС.
Также среди самых оплачиваемых вакансий позиции ведущего программиста «1С» и Golang/Go разработчика в столице, на которых зарплата составляет 270 и 260 тысяч рублей соответственно. Помимо этого, в топ предложений вошли московские вакансии заместителя главного инженера по производству, а также главного разработчика аналитических систем с зарплатами в 253 и 250 тысяч рублей. В целом по России большие зарплаты обещают аналитикам «1С», программистам, разработчикам приложений, директорам и начальникам производств.
Ранее в сервисе заявили, что медикам и фармацевтам стоит ожидать роста зарплат в 2021 году. Средний и высший медицинский персонал будет получать на 12-15% больше, чем было в декабре. В фармацевтике прибавка составит 12-14%, в IT — 10-11%, у специалистов и руководителей в области информационной безопасности — на 12-15%.
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