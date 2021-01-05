В Superjob раскрыли, у кого вырастет зарплата в 2021 году

Медикам и фармацевтам стоит ожидать роста зарплат в 2021 году. Об этом свидетельствуют данные сервиса SuperJob.
«Средний и высший медицинский персонал будет получать за свои труды на 12-15% больше, чем было в декабре. В фармацевтике прибавка составит 12-14%, в IT — 10-11%, у специалистов и руководителей в области информационной безопасности — на 12-15%», — передает данные экспертов «Российская газета».
При этом эксперты ожидают бурного роста разнообразных гибких схем оплаты труда, в том числе «труд взаймы» — на фоне снижения доходов работники будут стремиться получить в начале месяца большой аванс, который будут постепенно отрабатывать. По мнению управляющего директора сервиса «Авито Работа» Артема Кумпеля, в 2021 году будут востребованы сотрудники в области строительства, обслуживания, ЖКХ, производств. Из-за оттока мигрантов на рынке труда будет много открытых вакансий для работников складов, курьеров, строителей и транспортников.
Ранее сообщалось, что несмотря на коронакризис, в некоторых отраслях РФ зафиксирован рост средних зарплат. По словам экспертов, рост зарплатных предложений зафиксирован в науке и образовании (+0,7%), в госслужбе (+0,4%), в безопасности (+0,4%). Кроме того, рост зарплат в 1,3 зафиксирован в сфере домашнего персонала.
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