Соцсети разозлила идея ужесточить наказание за неуплату налогов. «Гайки закрутили как в СССР»

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Одиннадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, налоги, федеральная налоговая служба, налоговая служба, налог
Россияне недовольны идеей ужесточить ответственность за неуплату налогов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пользователи российских соцсетей обрушились с критикой на идею об ужесточении наказания для физлиц за неуплату налогов. Они считают это грабежом и попыткой «истребить» граждан.

Ужесточить ответственность за неуплату налогов для индивидуальных предпринимателей предложил Следственный комитет России. Физлиц хотят сделать уголовно ответственными за неуплату, как и юрлиц.

«Нефть больше не в цене. Необходимо грабить собственных граждан», — возмутился пользователь «ВКонтакте» Александр Плеханов. Его поддержала пользовательница Ирина Читинская. Она опасается печального будущего.

Некоторые боятся, что ужесточения продлятся и приведут к печальным последствиям
Скрин: ВКонтакте, Ирина Читинская
Пользователи сравнивают происходящее с ужесточениями времен СССР
Скрин: ВКонтакте, Анна Петербургская
Часть россиян думает, что налоги вообще идут в карман российским миллиардерам
Скрин: ВКонтакте, Александр Невский
Пользователи признаются — ужесточения им надоели
Скрин: ВКонтакте, Пантера Пантера
В соцсетях считают ужесточение несправделивым
Скрин: ВКонтакте, Вячеслв Александрович

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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