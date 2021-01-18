Россияне недовольны идеей ужесточить ответственность за неуплату налогов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пользователи российских соцсетей обрушились с критикой на идею об ужесточении наказания для физлиц за неуплату налогов. Они считают это грабежом и попыткой «истребить» граждан.

Ужесточить ответственность за неуплату налогов для индивидуальных предпринимателей предложил Следственный комитет России. Физлиц хотят сделать уголовно ответственными за неуплату, как и юрлиц.

«Нефть больше не в цене. Необходимо грабить собственных граждан», — возмутился пользователь «ВКонтакте» Александр Плеханов. Его поддержала пользовательница Ирина Читинская. Она опасается печального будущего.

Некоторые боятся, что ужесточения продлятся и приведут к печальным последствиям Скрин: ВКонтакте, Ирина Читинская

Пользователи сравнивают происходящее с ужесточениями времен СССР Скрин: ВКонтакте, Анна Петербургская

Часть россиян думает, что налоги вообще идут в карман российским миллиардерам Скрин: ВКонтакте, Александр Невский

Пользователи признаются — ужесточения им надоели Скрин: ВКонтакте, Пантера Пантера

В соцсетях считают ужесточение несправделивым Скрин: ВКонтакте, Вячеслв Александрович