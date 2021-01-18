Пользователи российских соцсетей обрушились с критикой на идею об ужесточении наказания для физлиц за неуплату налогов. Они считают это грабежом и попыткой «истребить» граждан.
Ужесточить ответственность за неуплату налогов для индивидуальных предпринимателей предложил Следственный комитет России. Физлиц хотят сделать уголовно ответственными за неуплату, как и юрлиц.
«Нефть больше не в цене. Необходимо грабить собственных граждан», — возмутился пользователь «ВКонтакте» Александр Плеханов. Его поддержала пользовательница Ирина Читинская. Она опасается печального будущего.
Некоторые боятся, что ужесточения продлятся и приведут к печальным последствиям
Скрин: ВКонтакте, Ирина Читинская
Пользователи сравнивают происходящее с ужесточениями времен СССР
Скрин: ВКонтакте, Анна Петербургская
Часть россиян думает, что налоги вообще идут в карман российским миллиардерам