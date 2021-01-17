В СК предложили ужесточить наказание за неуплату налогов

Следственный комитет выступает за усиление уголовной ответственности для физических лиц Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В России необходимо ужесточить уголовную ответственность для физических лиц за неуплату налогов. Об этом заявила заместитель председателя Следственного комитета России Елена Леоненко.

«Мы выступаем за усиление уголовной ответственности для физических лиц. Здесь нужно понимать — если юридическое лицо уклонилось от уплаты налогов на крупную сумму, ему придется отвечать и через год, и через 10 лет, как только состоится суд. А у индивидуальных предпринимателей, сколько бы они не утаили от казны, срок давности преступлений — всего два года», — рассказала Леоненко в интервью «Известиям». По ее словам, необходимо уравнять ответственность за неуплату налогов для всех.

Кроме того, в Следственном комитете предложили сократить срок предоставления материалов Федеральной налоговой службой (ФНС) о должниках. Сейчас материалы доходят до следователя, только если гражданин не возместил ущерб в течение двух месяцев после выставления ему требования. Однако, по мнению Леоненко, это необходимо делать, как только налоговые органы вскрыли преступную схему и определили сумму ущерба. За 2 месяца нарушитель может избавиться от всех документов и вывести имущество.

Ранее Минфин РФ заявил, что поводов для существенного снижения налоговой нагрузки для россиян на данный момент нет, так как для этого не имеется долгосрочных источников. По его словам, по сравнению с мировыми экономиками уровень налоговой нагрузки в России далек от запредельного.