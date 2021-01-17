Кандидаты в мэры Сургута отказываются от участия в выборах

Число претендентов на пост главы Сургута сократилось вдвое Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Отставка Вадима Шувалова

Половина кандидатов на пост главы Сургута отказались от участия в выборах. Они проигнорировали процедуру регистрации на старте работы конкурсной комиссии, передает корреспондент URA.RU.

«Всего зарегистрировалось 32 кандидата в главы Сургута. Остальные либо забрали документы раньше, либо не пришли на регистрацию», — сообщили в конкурсной комиссии. Таким образом, сейчас на пост мэра Сургута претендуют 32 человека. Хотя изначально документы подали 66 претендентов. Сейчас члены конкурсной комиссии приступили к проверке пакетов документов, которые подали кандидаты.

Источник URA.RU, знакомый с ситуацией сообщил, что среди кандидатов, которые не явились на регистрацию, есть и директор департамента городского хозяйства мэрии Сургута Роман Богач. «Среди всех кандидатов он считался одним из главных претендентов на победу», — заявил инсайдер. Сам чиновник не ответил на телефонный звонок журналиста агентства

Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы Александр Сидоров выступил с заявлением о том, что необходимо перезапустить процесс выборов главы Сургута. Он объяснил это отсутствием среди кандидатов политических тяжеловесов.