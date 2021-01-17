Врачам, погибшим от коронавируса, установят памятник в Челябинске

С начала пандемии в регионе от коронавируса скончались 50 медиков Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинске нашли место для установки памятника медикам, умершим во время исполнения профессионального долга по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили 18 января на аппаратном совещании главы города Натальи Котовой.

«Памятник будет установлен в сквере Адреевского, который расположен на пересечении улиц Худякова и Воровского, неподалеку от медицинской академии», — уточнили в мэрии Челябинска.

Ранее о перспективе установки памятника медикам, которые погибли от коронавируса, сообщили в заксобрании региона. Было высказано предложение установить памятник на Кировке, однако городские власти предложили рассмотреть и другие площадки.

По данным URA.RU, с начала пандемии в Челябинской области от коронавирусной инфекции скончались 50 медицинских работников. Среди них водители скорой помощи, фельдшеры, медсестры и врачи.