17 января 2021
16 января 2021
15 января 2021

Врачам, погибшим от коронавируса, установят памятник в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, защитный костюм, медики, фельдшеры
С начала пандемии в регионе от коронавируса скончались 50 медиков Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинске нашли место для установки памятника медикам, умершим во время исполнения профессионального долга по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщили 18 января на аппаратном совещании главы города Натальи Котовой.

«Памятник будет установлен в сквере Адреевского, который расположен на пересечении улиц Худякова и Воровского, неподалеку от медицинской академии», — уточнили в мэрии Челябинска.

Ранее о перспективе установки памятника медикам, которые погибли от коронавируса, сообщили в заксобрании региона. Было высказано предложение установить памятник на Кировке, однако городские власти предложили рассмотреть и другие площадки.

По данным URA.RU, с начала пандемии в Челябинской области от коронавирусной инфекции скончались 50 медицинских работников. Среди них водители скорой помощи, фельдшеры, медсестры и врачи.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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