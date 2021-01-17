ОМОН забрал пермяка, снявшего на видео драку депутатов и горожан

Полиция проводит проверку после драки депутатов и горожан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Александровске (Пермский край) снимавший на видео драку депутатов и горожан Игорь Мачихин был доставлен в отделение полиции с помощью ОМОНа. Об этом URA.RU рассказала спикер муниципальной думы Марина Зимина.

«Все утро субботы (16 января) мы с моими коллегами, депутатами [Татьяной] Степановой, [Надеждой] Мачихиной провели в отделении полиции, потому что утром приехала полиция к Надежде Викторовне Мачихиной и увезла ее сына Игоря, который снимал все происходящее на видео. Причем за молодым человеком приехал ОМОН из Березников», — сообщила Зимина. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю с просьбой прокомментировтаь данную информацию.

По ее словам, сейчас полиция проводит проверку по факту несанкционированного митинга. Спикер гордумы Александровска отметила, что «никакого митинга не было». Она предположила, что конфликт был спровоцирован намеренно депутатами думы Дмитрием Мельчаковым и Ольгой Лавровой. Мельчаков на рабочий номер телефона не ответил, номером телефона Лавровой редакция не располагает.

В минувший четверг у здания администрации Александровского округа произошла драка между депутатами и местными жителями. Последние отказались пускать депутатов в здание на заседание думы. В потасовку пришлось вмешаться полиции. В результате собравшиеся депутаты приняли решение переизбрать спикера представительного органа. Зимина назвала собрание депутатов нелегитимным и заявила что остается действующим спикером местной думы.