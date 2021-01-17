17 января 2021
16 января 2021
15 января 2021
14 января 2021

ОМОН забрал пермяка, снявшего на видео драку депутатов и горожан

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ОМОН и Росгвардия проводит спецоперацию в центре города. Челябинск, силовики, полиция, росгвардия, омон, росгвардия, силовики
Полиция проводит проверку после драки депутатов и горожан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Александровске (Пермский край) снимавший на видео драку депутатов и горожан Игорь Мачихин был доставлен в отделение полиции с помощью ОМОНа. Об этом URA.RU рассказала спикер муниципальной думы Марина Зимина.

«Все утро субботы (16 января) мы с моими коллегами, депутатами [Татьяной] Степановой, [Надеждой] Мачихиной провели в отделении полиции, потому что утром приехала полиция к Надежде Викторовне Мачихиной и увезла ее сына Игоря, который снимал все происходящее на видео. Причем за молодым человеком приехал ОМОН из Березников», — сообщила Зимина. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю с просьбой прокомментировтаь данную информацию.

По ее словам, сейчас полиция проводит проверку по факту несанкционированного митинга. Спикер гордумы Александровска отметила, что «никакого митинга не было». Она предположила, что конфликт был спровоцирован намеренно депутатами думы Дмитрием Мельчаковым и Ольгой Лавровой. Мельчаков на рабочий номер телефона не ответил, номером телефона Лавровой редакция не располагает.

В минувший четверг у здания администрации Александровского округа произошла драка между депутатами и местными жителями. Последние отказались пускать депутатов в здание на заседание думы. В потасовку пришлось вмешаться полиции. В результате собравшиеся депутаты приняли решение переизбрать спикера представительного органа. Зимина назвала собрание депутатов нелегитимным и заявила что остается действующим спикером местной думы.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...