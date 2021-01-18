Российский регион вводит антиковидные паспорта

В Башкортостане привитым россиянам выдадут антиковидные паспорта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Башкирии гражданам начнут выдавать антиковидные паспорта. Их владельцы смогут не соблюдать карантин, сообщил глава республики Радий Хабиров.

«Мы приняли решение выдавать жителям нашей республики антиковидные паспорта. Получить их смогут те, кто имеет антитела — то есть переболели ковидом или вакцинировались», — написал Хабиров на своей странице во «ВКонтакте».

Он объяснил, что многим это облегчит жизнь. Граждане начнут возвращаться к обычному ритму, пожилые люди 65 лет и старше снова смогут ходить в магазины. Исключение — масочный режим. Даже для вакцинированных и переболевших он будет действовать до конца года.

Ранее на Сахалине заявили, что привитым гражданам разрешат отказаться от масок. Массовая вакцинация в России уже началась, уточняет «Национальная служба новостей». Пункт о вакцинации даже предлагают включить в трудовой договор, пишет агентство Nation news.