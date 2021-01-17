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На Тюменскую область надвигаются аномальные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области похолодает до -37 градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На этой неделе в Тюменской области ожидаются сильные морозы: местами похолодает до -37 градусов. Такие данные приводит Гидрометцентр России. На его сайте указано, что пик низких температур в регионе придется на 23 — 24 января.

«19 января на юге Тюменской области будет усиление морозов. Температура воздуха ночью опустится до -35°. В ночь с 23 на 24 января температура воздуха в Тюменской области опустится до -37 градусов. В целом, средняя температура на протяжении недели будет держаться в районе -28, -30 градусов», — сообщает Гидрометцентр.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», низкие температуры в Тюменской области продержатся до начала следующей недели. «В понедельник, 25 января, средняя температура воздуха в Тюменской области составит 26 — 28 градусов ниже нуля. Потепление в регионе начнется в среду, 27 января. В этот день столбики термометров покажут от -12 до -14 градусов», — сообщает сервис.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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