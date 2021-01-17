В ЯНАО изменилась ситуация с коронавирусом

На Ямале подтверждено 34 515 случаев коронавируса Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе за сутки коронавирусом заразились 112 человек, сообщил региональный оперативный штаб. В последнюю неделю ситуация с пандемией в ЯНАО стабилизируется: с 13 января средний суточный прирост держится примерно на одной отметке. До этого в округе фиксировали свыше 160 заражений в день.

«В ЯНАО подтверждено 112 новых случаев заболевания», — говорится в сводке оперштаба. Наибольший прирост дал Новый Уренгой, где заразились 23 жителя. В Пуровском районе зафиксировали 18 случаев, в Губкинском — 14. Еще восемь человек подхватили вирус в Ноябрьске, шесть — в Салехарде. Всего в ЯНАО подтверждено 34 515 случаев коронавируса, вылечились 28 890 пациентов.

Также за минувшие сутки умер один житель ЯНАО с подтвержденным коронавирусом. Врачи диагностировали смерть 64-летнего мужчины в Новом Уренгое. Всего с начала пандемии от коронавируса скончались 364 ямальца. По частоте смертей ЯНАО занимает восьмое место в России — 67,6 случаев на 100 тысяч населения.

Карантин по коронавирусу в ЯНАО продлится до 1 марта. В округе сохраняются минимальные ограничения и запреты, продолжается третий этап отмены карантина. Последние несколько месяцев ситуация с заражениями в округе постепенно улучшается, число новых случаев идет на спад.