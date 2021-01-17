Выборы мэра Сургута сорваны

Документы только одного кандидата на мост мэра соответствовали всем требованиям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Конкурсная комиссия, в которую входят члены регионального правительства, депутаты окружной и городской думы, признали конкурс на выборы мэра Сургута несостоявшимся. Об этом во время брифинга рассказал председатель конкурсной комиссии, вице-спикер окружной думы Александр Сальников.

«Выяснилось что из 60 кандидатов 2 ограничены в избирательном праве. 28 человек не пришли и не заявили о себе, как о потенциальном кандидате на пост главы Сургута. Остальные документы рассматривались на заседании. Выяснилось, что практически у всех кроме одного кандидата, Артура Романова, выявлены неполные или неподтвержденные сведения. То есть, те требования, которые оговорены в 67 ФЗ. В соответствии с порядком на конкурс на главы Сургута, если ко второму этапу выходит менее двух кандидатов, то конкурс признается не состоявшимся», — объяснил Сальников.

Единственный кандидат, документы которого, по мнению комиссии, в порядке — Артур Романов, 1987 года рождения. На ближайшем заседании думы Сургута, которое состоится вечером, депутаты должны будут принять решение о том, когда стартует новый конкурс.

Ранее URA.RU сообщало, что половина из заявившихся кандидатов на должность главы Сургута не явилась к началу работы конкурсной комиссии. В итоговый список претендентов на пост мэра вошли 32 человека.