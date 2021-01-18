Мигрантам будет проще устроиться на российские стройки

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Клипарт. Магнитогорск, мигрант, поддоны, медицинская маска, стройка, стройплощадка
Мигрантам будет проще трудоустроиться на российские стройки Фото: Илья Московец © URA.RU

Правительство РФ должно рассмотреть возможность упростить процедуру привлечения трудовых мигрантов к строительным работам в России. Соответствующее поручение властям дал президент страны Владимир Путин.

«Рассмотреть вопрос установления упрощенного порядка привлечения работников, не являющихся гражданами Российской Федерации», — говорится в постановлении за подписью Путина. Сообщается также, что упрощенная регистрация будет распространяться на мигрантов, задействованных на строительных работах.

Ранее стало известно, что Россия вошла в число лидеров-стран по количеству привлеченных мигрантов. По данным из доклада ООН, страна занимает четвертое место с 12 миллионами зарегистрированных иностранцев, пропустив вперед США, Германию и Саудовскую Аравию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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