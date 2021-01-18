Аспирант-подрывник из МГУ получил 6 лет тюрьмы

Двое других фигурантов дела получили четыре и два года условно (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Аспиранта МГУ Азата Мифтахова, обвиненного в поджоге офиса партии «Единая Россия», приговорили к 6 годам колонии. Его обвиняют в поджоге офиса «Единой России». Заседание по делу проходило в Головинском районном суде Москвы.

«Признать Мифтахова Азата Фанисовича виновным в хулиганстве группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти. Назначить ему 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — цитирует решение суда ТАСС.

Сам Мифтахов свою вину отрицает, пишет РАПСИ . Двух других фигурантов дела суд приговорил к четырем и двум годам условно.

В феврале 2019 аспиранта механико-математического факультета Мифтахова задержали за изготовление взрывчатки, когда он пытался унести реактивы для ее изготовления друзьям. После этого, после решения суда о невиновности Мифтахова, его задержали повторно — уже по делу о разбитом окне в офисе партии «Единая Россия», куда члены движения «Народная самооборона» забросили дымовую шашку в 2018 году. Вскоре дело со статьи «Вандализм» переквалифицировали в «Хулиганство по мотивам политической ненависти, совершенное группой лиц». Максимальное наказание по этой статье — 7 лет лишения свободы.