Ключевой вице-мэр Екатеринбурга переходит в правительство

Марина Андрусь считается соратницей Александра Высокинского Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

Вице-мэр Екатеринбурга по финансам (отвечает за бюджет уральской столицы) Марина Андрусь 18 января покидает городскую администрацию и в ближайшее время займет пост советника первого замгубернатора Свердловской области Александра Высокинского. Об этом URA.RU сообщил источник в городских структурах власти, знакомый с ситуацией.

Другой собеседник агентства — в резиденции губернатора — отметил, что вопрос с назначением Андрусь советником Высокинского до конца не решен. «Хотя это именно та должность, которая соответствует ее интересам», — рассказал инсайдер. Сама Марина Андрусь в разговоре с URA.RU воздержалась от ответа на вопрос о следующем месте работы. «Могу лишь сказать, что сегодня у меня последний рабочий день в администрации Екатеринбурга. В остальном пока без комментариев», — сказал она.

Андрусь занимала пост вице-мэра по финансам с октября 2018 года. Она считается одним из ближайших соратников экс-мэра Александра Высокинского, который ушел в отставку 22 декабря 2020 года. Андрусь уже работала советником Высокинского в правительстве — с ноября 2016 года по сентябрь 2018-го, когда он был замглавы региона.

Ранее URA.RU сообщало, что кандидатами на место Андрусь являются замминистра экономики Андрей Корюков (которого называют товарищем бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова) и начальник департамента экономики мэрии Алексей Прядеин. До начала февраля обязанности Андрусь будет исполнять начальник департамента финансов Анна Турунцева.