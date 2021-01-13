Товарищ Тунгусова готовится к возвращению во власть Екатеринбурга

Андрей Корюков (на фото) считается одним из соратников Владимира Тунгусова Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

Замминистра экономики Свердловской области Андрей Корюков, один из ближайших соратников экс-вице-губернатора Владимира Тунгусова, может вернуться в мэрию Екатеринбурга, сообщили два источника URA.RU во властных структурах. По словам инсайдеров, в кулуарах «серого дома» активно обсуждается сценарий, при котором Корюков заменит нынешнего куратора финансового блока — вице-мэра Марину Андрусь.

«Корюков — один из кандидатов на это место, у него есть необходимый опыт», — поделился источник. Впрочем, другой собеседник агентства, подтвердив, что «слышал о возвращении Корюкова», отметил, что такой сценарий маловероятен. «Все-таки Корюков до сих пор ассоциируется с окружением Тунгусова. Сегодня это серьезный аргумент против», — объяснил источник. Сам Корюков на момент публикации был недоступен для комментариев.

Корюков работал в мэрии Екатеринбурга более 20 лет. В марте 2016 года его назначили замглавы администрации Екатеринбурга по экономике и финансам. А осенью 2018 года, во время смены власти в городе, Корюков уступил это место Марине Андрусь, перейдя в областное правительство. Ожидается, что в ближайшее время Андрусь, соратница экс-мэра Александра Высокинского, ушедшего в отставку 22 декабря, покинет администрацию.

Еще одним кандидатом на пост вице-мэра по экономике, по информации URA.RU, является начальник городского департамента экономики Алексей Прядеин. В 2016 году он уже исполнял обязанности замглавы горадминистрации. Прядеин не ответил на звонок URA.RU. В пресс-службе мэрии не комментируют неофициальную информацию о кадрах.

Как писало URA.RU, сейчас в Екатеринбурге происходит смена власти. После отставки Высокинского обязанности мэра временно исполняет первый вице-мэр Алексей Орлов. Ожидается, что 9 февраля депутаты гордумы назначат его на место нового главы.