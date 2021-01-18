Лавина могла накрыть до 12 человек (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На горнолыжную трассу в Карачаево-Черкессии сошла снежная лавина. Под снегом могут находиться от четырех до 12 человек. ЧП произошло в районе поселка Домбай, на горе Мусса-Ачитара.

«Произошел сход снежной лавины на горнолыжную трассу. По предварительной информации, в момент схода лавины там могли находиться от 4 до 12 человек», — заявили ТАСС в экстренных службах. По неподтвержденным данным, среди тех, кого накрыло лавиной, могут быть дети.

Лавина накрыла два вагончика, где были расположены пункты проката спортивного снаряжения. Также поток снега повредил кафе.

Факт схода лавины подтвердили в МЧС. На месте уже работают спасатели. По предварительным данным, пострадали четыре человека, передает «Комсомольская правда».