Полпред Якушев обозначил три главных темы для Курганской области

Полпред Владимир Якушев (слева) и глава региона Вадим Шумков (справа) обсудили три вопроса на личной встрече Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев обсудил с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым реализацию в регионе нацпроектов, ситуацию с коронавирусом и занятость населения. Об этом 18 января сообщила пресс-служба областного правительства.

«Курганская область неплохо закончила 2020 год в плане реализации национальных проектов. Хотелось бы также обсудить ситуацию с коронавирусом, поскольку она остается в повестке, и, думаю, в 2021 году еще долго будет в повестке. Третья важная тема — ситуация с безработицей», — цитирует полпреда пресс-служба областного правительства. Встреча состоялась в рамках двухдневного визита Якушева в регион.

По словам Шумкова, в Курганской области заболеваемость COVID-19 составляет 1 657,2 на 100 тысяч населения, тогда как в России это показатель равен 2 399. Он добавил, что в области создан запас коечного фонда. По мнению губернатора, ситуация на рынке труда в регионе стабильная. Он напомнил, что в 2020 году потерявшие работу могли участвовать в общественных работах и найти новые места в аграрной сфере и на недавно созданных производствах, в том числе в индустриальных парках.

В первый день визита в индустриальном парке на базе КЗКТ был открыт Курганский приборостроительный завод. Ранее URA.RU сообщало, что завод открыли Якушев, Шумков и энергетик, представитель акционеров завода Алексей Бобров. На новом заводе будут выпускать электронную продукцию и высокотехнологичные счетчики электроэнергии собственной разработки. Власти высоко оценили данное предприятие.