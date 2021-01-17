В Кургане желающих окунуться в проруби будут разгонять патрули

В Кургане на Крещение не будет купаний на реке Тобол Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В крещение курганцы не смогут окунуться в проруби на реке Тобол на Бабьих песках. Патрули не будут допускать на реку желающих окунуться. Об этом URA.RU рассказал инсайдер.

«На Тоболе купели были каждый год. Люди шли от храма после службы и окунались. Но в этом году власти решили не делать там купели. А всех желающих окунуться будут разгонять», — пояснил источник, знакомый с ситуацией.

«В Кургане глава города [Андрей Потапов] поручил управлению по делам ГО и ЧС направить письма в региональные МЧС и в управление внутренних дел. В них сказано о необходимости проведения патрулирования водных объектов для выявления и пресечения несанкционированных купаний», — прокомментировали URA.RU в администрации города.

В пресс-службе УМВД России по Курганской области агентству пояснили, что выявление несанкционированных купелей — это функции Госинспекции по маломерным судам. Они будут патрулировать Тобол. «В случае нарушения общественного порядка полиция будет незамедлительно реагировать и принимать меры в соответствии с действующим законодательством», — отметили в ведомстве.

На сайте мэрии говорится, что в Кургане санкционированные купели будут действовать на Голубых озерах с 9.00 до 22.00. Там будут дежурить медики, спасатели и сотрудники полиции.

По данным областного МЧС, всего в Курганской области развернут 36 купелей в 33 местах. Безопасность купаний обеспечат почти 400 человек. Санкционированных мест для купания при этом не планируется открывать в шести районах — Варгашинском, Лебяжьевском, Мокроусовском, Петуховском, Сафакулевском, Щучанском.