Роскомнадзор добивается всемирного бойкота 1,7 тысячи сайтов

Роскомнадзор внес в международную базу данных ALERT 1768 доменных адресов сайтов. По мнению ведомства, они нарушают авторские права, в связи с чем доступ к ним должен быть блокирован и за границей.
«В базу ALERT внесены адреса сайтов, на которых неоднократно размещалась информация, содержащая объекты авторских и (или) смежных прав. По каждому из ресурсов Мосгорсудом были приняты решения об ограничении доступа на постоянной основе на территории России», — говорится на сайте организации.
В пресс-службе ведомства не смогли оперативно прокомментировать информацию. Представитель организации пообещала предоставить сведения о блокированных ресурсах позже.
База данных ALERT позволяет государствам-членам Всемирной организации интеллектуальной собственности обмениваться списками сайтов, нарушающих авторские права. Главная цель — предостеречь рекламодателей от размещения рекламы на таких сайтах.
Ранее Роскомнадзор попросил средства массовой информации отказаться от неблагозвучных названий, напоминает телеканал 360. Поводом для этого послужил комментарий читателя на сайте саратовского информагентства «Свободные Новости»: сотрудники РКН приняли название мексиканского города Ojuelos за нецензурную лексику.
В конце декабря 2020 года ведомство заблокировало сайт информационного портала «Прайм Крайм» — одного из главных изданий о криминальной жизни в России. Основанием для блокировки стала пропаганда запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ).
Подписывайтесь на URA.RU в