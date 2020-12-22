Роскомнадзор заблокировал главное СМИ о ворах в России

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Надписи на криминальную тему на стенах и другие снимки Екатеринбурга, надписи на стенах, ауе, арестантский уклад един
Информационное агентство «Прайм Крайм» заблокировали за пропаганду экстремистского движения АУЕ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Роскомнадзор заблокировал сайт информационного портала «Прайм Крайм», который являлся ведущим порталом о криминальном мире России. Основанием для блокировки стала пропаганда запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ).

«Наш проект сугубо исторический и не занимается никакой пропагандой. Если только речь не идет о борьбе правоохранительных органов с этим явлением, как таковым, которую мы освещаем шире, чем какое бы то ни было СМИ на собственной эксклюзивной информации», — прокомментировала редактор информагентства Виктория Гефтер «Ленте.ру» решение Роскомнадзора. По ее мнению, закрытие сайта можно сравнить с закрытием Ваганьковского кладбища «из-за паломничества на могилу Соньки Золотой Ручки или [вора в законе] Япончика».

Сейчас сайт недоступен. На нем указано, что ведутся технические работы.

Данные сайта недоступны для просмотра
скрин сайта

Ранее министерство юстиции РФ включил общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) в перечень экстремистских организаций, чья деятельность запрещена на территории РФ. Первый приговор за организацию АУЕ-сообщества вынесли троим жителям Свердловской области, сообщает «Газета Кемерово». При этом МВД предлагает создать единый реестр участников движения АУЕ в России, передает «Все42.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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