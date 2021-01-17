В «Тихвине» отметили, что в действительности такая услуга существует несколько лет Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Священник из Новотихвинского женского монастыря освятил воду для жильцов элитного клубного дома «Тихвин» (в основном политиков и бизнесменов Екатеринбурга). Как рассказали URA.RU обратившие на это внимание гости дома, 18 и 19 января здесь будет действовать бесплатная спецуслуга для тех, кто желает поучаствовать в традиционных крещенских купаниях, но не хочет выезжать на водоемы в 20-градусный мороз.

Температура воды в VIP-купелях составляет 7-10 градусов, уточнили в «Тихвине». «На каждого человека [выделяется] буквально 10 минут. Вы раздеваетесь, окунаетесь, просушиваете себя полотенцем, одеваетесь и выходите. На рецепции может быть термос с горячим чаем», — рассказали корреспонденту в комплексе. Подчеркивается, что на самом деле такая услуга действует в «Тихвине» уже несколько лет: «К нам просто приезжает батюшка и освящает воду».

Также URA.RU сообщили, что искупаться могут не только жители элитного дома, но и рядовые горожане. «Но вход по записи», — отметил администратор.

Всего для жителей Екатеринбурга, желающих окунуться в святую воду в крещенскую ночь с 18 на 19 января, власти организовали 18 купелей на открытом воздухе. Семь из них — на озере Шарташ. Несмотря на рекомендацию губернатора Евгения Куйвашева воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей, некоторые высокопоставленные чиновники и бизнесмены в частных разговорах выражали намерение окунуться в иордани.