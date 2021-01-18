В соцсетях злорадствуют из-за отмены чемпионата мира в Беларуси. «Трус не играет в хоккей»

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Чемпионат мира по хоккею среди юниоров U18. Матч сборная России - сборная США. Челябинск, ротенберг павел
Хоккейный чемпионат мира 2021 года не пройдет в Минске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Международная федерация хоккея лишила Белоруссию права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года. Пользователи социальных сетей искренне радуются такому повороту событий. Одни предрекают, что вместо всемирного чемпионата в хоккей будут играть только команды российского и белорусского президента, другие предвкушают гнев президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Некоторые представили обычную реакцию Лукашенко на отмену чемпионата, намекая на преданность приближенных
Скриншот группы «Лентач» социальной сети «ВКонтакте»
Максим Волков иронизирует и использует отсылки. Пользователь прикрепил к комментарию фотографию с интервью Лукашенко, в котором он сообщает, что коронавируса не существует
Скриншот группы «Лентач» социальной сети «ВКонтакте»
Михаил Денисов рад за белорусскую оппозицию и считает отмену чемпионата победой для страны
Скриншот группы «Лентач» социальной сети «ВКонтакте»
Пользователи готовы увидеть игру президентов России и Белоруссии друг с другом
Скриншот группы «Лентач» социальной сети «ВКонтакте»
Георгий Савенко согласен с предыдущим комментатором. По его мнению, это единственное, что осталось президенту Белоруссии
Скриншот группы «Лентач» социальной сети «ВКонтакте»
Несмотря на то, что чемпионат по хоккею отменили у всей Белоруссии, пользователи соцсетей вовсю смеются над главой страны. Дмитрий Игоревич ждет реакции Лукашенко
Скриншот группы «Лентач» социальной сети «ВКонтакте»
Евгения Самойлова отметила одинаковое отношение к спортивным соревнованиям во всех странах бывшего СССР
Скриншот группы «Лентач» социальной сети «ВКонтакте»
Другие комментаторы не стесняются в выражениях, полагая, что отмена чемпионата станет для Лукашенко личным проигрышем
Скриншот группы «Лентач» социальной сети «ВКонтакте»

Причиной переноса соревнований из Минска называют сомнения в возможности гарантировать безопасность игроков, официальных лиц, зрителей и журналистов из-за общественно-политической обстановки в стране. Об этом пишет телеканал 360. Протесты в Белоруссии начались в августе 2020 года после проведения выборов президента страны. На пост главы государства был выбран Александр Лукашенко, набравший 80% голосов. После оглашения результатов на акции протеста вышли тысячи людей.

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