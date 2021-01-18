Международная федерация хоккея лишила Белоруссию права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года. Пользователи социальных сетей искренне радуются такому повороту событий. Одни предрекают, что вместо всемирного чемпионата в хоккей будут играть только команды российского и белорусского президента, другие предвкушают гнев президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Некоторые представили обычную реакцию Лукашенко на отмену чемпионата, намекая на преданность приближенных
Скриншот группы «Лентач» социальной сети «ВКонтакте»
Максим Волков иронизирует и использует отсылки. Пользователь прикрепил к комментарию фотографию с интервью Лукашенко, в котором он сообщает, что коронавируса не существует
Скриншот группы «Лентач» социальной сети «ВКонтакте»
Михаил Денисов рад за белорусскую оппозицию и считает отмену чемпионата победой для страны
Скриншот группы «Лентач» социальной сети «ВКонтакте»
Пользователи готовы увидеть игру президентов России и Белоруссии друг с другом
Скриншот группы «Лентач» социальной сети «ВКонтакте»
Георгий Савенко согласен с предыдущим комментатором. По его мнению, это единственное, что осталось президенту Белоруссии
Скриншот группы «Лентач» социальной сети «ВКонтакте»
Несмотря на то, что чемпионат по хоккею отменили у всей Белоруссии, пользователи соцсетей вовсю смеются над главой страны. Дмитрий Игоревич ждет реакции Лукашенко
Скриншот группы «Лентач» социальной сети «ВКонтакте»
Евгения Самойлова отметила одинаковое отношение к спортивным соревнованиям во всех странах бывшего СССР
Скриншот группы «Лентач» социальной сети «ВКонтакте»
Другие комментаторы не стесняются в выражениях, полагая, что отмена чемпионата станет для Лукашенко личным проигрышем
Скриншот группы «Лентач» социальной сети «ВКонтакте»
Причиной переноса соревнований из Минска называют сомнения в возможности гарантировать безопасность игроков, официальных лиц, зрителей и журналистов из-за общественно-политической обстановки в стране. Об этом пишет телеканал 360. Протесты в Белоруссии начались в августе 2020 года после проведения выборов президента страны. На пост главы государства был выбран Александр Лукашенко, набравший 80% голосов. После оглашения результатов на акции протеста вышли тысячи людей.