Силовикам в Беларуси уже некуда отступать Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

Белорусским силовикам уже некуда отступать. Этим объясняется их жестокость во время протестов, говорит бывший сотрудник администрации президента Беларуси Александра Лукашенко Анатолий Котов.

«Есть объяснение, откуда теперь такая показная преданность. Она как раз вызвана проявленной жестокостью. У нас в стране предусмотрена суровая ответственность за пытки, в том числе смертная казнь», — объяснил Котов в интервью «Медузе». По его словам, правоохранители уверены, что им уже некуда отступать.

Экс-соратник Лукашенко подчеркнул, что убийства безоружных протестующих для него оказались «за гранью». Сейчас Котов уволился из президентской администрации.

6 сентября в Беларуси возросло число задержанных на митингах. Неподалеку от администрации Лукашенко начали распылять газ. На воскресную акцию протеста вышли около 100 тысяч человек.

Митинги в Беларуси начались после президентских выборов 9—10 августа. На пост главы государства был выбран Александр Лукашенко, набравший 80% голосов. Его главная соперница Светлана Тихановская набрала только 10% голосов.

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