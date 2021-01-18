Беларусь лишили права проводить чемпионат мира по хоккею

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Матчи чемпионата мира будут перенесены из Минска (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

Минск лишен права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года. Решение принято на заседании совета Международной федерации хоккея (IIHF).

«Матчи чемпионата мира будут перенесены из Минска», — заявил ТАСС источник. Собеседник агентства не уточнил, куда планируется перенести мероприятия, которые должны были пройти на территории Беларуси.

Турнир должен пройти с 21 мая по 6 июня. Матчи планировалось проводить в Минске и Риге. Позднее ряд международных организаций призывали лишить Беларусь права проведения чемпионата из-за напряженной ситуации в стране и действий белорусских властей. Крупные компании, в свою очередь, отказывались спонсировать чемпионат, если он не будет перенесен с территории Беларуси. По мнению главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, таким образом Запад давит на Лукашенко, пишут «Дни.ру».

Обстановка в Беларуси обострилась в августе, после проведения президентских выборов. Основные соперники действующего главы государства Александра Лукашенко не были допущены до выборов. Независимые экзитполы показывали уверенную победу кандидата Светланы Тихановской, однако ЦИК республики отдал победу Лукашенко. В стране начались массовые протесты. Силовики избивали протестующих, а также открывали по людям огонь, использовали газ и гранаты.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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