Беларусь лишили права проводить чемпионат мира по хоккею

Минск лишен права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года. Решение принято на заседании совета Международной федерации хоккея (IIHF).
«Матчи чемпионата мира будут перенесены из Минска», — заявил ТАСС источник. Собеседник агентства не уточнил, куда планируется перенести мероприятия, которые должны были пройти на территории Беларуси.
Турнир должен пройти с 21 мая по 6 июня. Матчи планировалось проводить в Минске и Риге. Позднее ряд международных организаций призывали лишить Беларусь права проведения чемпионата из-за напряженной ситуации в стране и действий белорусских властей. Крупные компании, в свою очередь, отказывались спонсировать чемпионат, если он не будет перенесен с территории Беларуси. По мнению главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, таким образом Запад давит на Лукашенко, пишут «Дни.ру».
Обстановка в Беларуси обострилась в августе, после проведения президентских выборов. Основные соперники действующего главы государства Александра Лукашенко не были допущены до выборов. Независимые экзитполы показывали уверенную победу кандидата Светланы Тихановской, однако ЦИК республики отдал победу Лукашенко. В стране начались массовые протесты. Силовики избивали протестующих, а также открывали по людям огонь, использовали газ и гранаты.
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