Тюменские единороссы попросят помощи у актера Безрукова

Инсайдер: в тюменском отделении «Единой России» для агитации планируют привлечь популярных российских актеров Фото: Анна Майорова © URA.RU

Региональное отделение партии «Единая Россия» для привлечения избирателей на предстоящих выборах в Тюменскую областную думу планирует пригласить популярных российских актеров. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к политическим кругам. По его словам, в партии рассматривается, в том числе, кандидатура Сергей Безрукова.

«„Единая Россия“ решила последовать примеру местного отделения КПРФ, в котором для привлечения внимания избирателей решили пригласить в Тюмень скандального депутата-блогера из Саратовской области Николая Бондаренко. И Бондаренко действительно „выстрелил“: на встречу с ним пришли сотни человек. Единороссы хотят также. Но зайти планируют через звезд российского кинематографа. Кандидатура Сергея Безрукова рассматривается как одна из основных», — пояснил агентству инсайдер на условиях анонимности.

Пресс-секретарь актера пояснила, что не располагает информацией о визите Безрукова в Тюмень. В региональном отделении партии «Единая Россия» на запрос URA.RU ответили аналогично. Ранее агентство писало о том, что 16 января депутат от партии КПРФ Николай Бондаренко приехал в Тюмень и собрал толпу местных жителей. Прямо на улице он ответил на волнующие тюменцев вопросы и организовал фотосессию.