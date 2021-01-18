«Рокетбанк» объявил об окончательном закрытии

О прекращении деятельности «Рокетбанк» объявил в соцсетях
«Рокетбанк» объявил о прекращении работы. Об этом сообщается на официальной странице банка в Instagram.
«Мы делали всё и немножко больше. И вот, мы закрываемся. Теперь окончательно», — сказано в публикации. В комментариях подписчики оставили отзывы с сожалениями.
О закрытии банка было известно еще в марте прошлого года. Как сообщал телеканал 360, тогда компания Qiwi, владеющая банком с 2017 года, объявила об убыточности проекта и начала подготовку к его ликвидации.
Подписывайтесь на URA.RU в