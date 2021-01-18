18 января 2021

«Рокетбанк» объявил об окончательном закрытии

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О прекращении деятельности «Рокетбанк» объявил в соцсетях Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

«Рокетбанк» объявил о прекращении работы. Об этом сообщается на официальной странице банка в Instagram.

«Мы делали всё и немножко больше. И вот, мы закрываемся. Теперь окончательно», — сказано в публикации. В комментариях подписчики оставили отзывы с сожалениями.

О закрытии банка было известно еще в марте прошлого года. Как сообщал телеканал 360, тогда компания Qiwi, владеющая банком с 2017 года, объявила об убыточности проекта и начала подготовку к его ликвидации.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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