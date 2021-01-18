Посол Италии в РФ привился «Спутником V» и поделился ощущениями

Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано привился российской вакциной «Спутник V». Никаких побочных эффектов у него не было. Об этом дипломат сам рассказал на онлайн-конференции «Важные исторические связи между Россией и Бари» в понедельник.
«Я сделал укол российской вакциной, о которой было объявлено в августе, „Спутник V“. Я не испытал никаких особых побочных эффектов. В ближайшее время я намерен сдать тест, чтобы определить уровень антител в организме», — приводит ТАСС слова Терраччано.
Этот факт, как подчеркнул дипломат, наводит его на «горькие мысли» о том, что даже в условиях пандемии в мире были попытки политизировать тему вакцинации и оказываемой помощи. Сам он не намерен сравнивать вакцины и определять лучшую, а итальянское правительство считает важным сотрудничать со всеми странами в этой области.
В России с 18 января стартовала массовая вакцинация населения от коронавирусной инфекции. Все желающие смогут поставить себе один из зарегистрированных отечественных препаратов — «Спутник V» или «Эпиваккорона».
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