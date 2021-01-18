18 января 2021

В России могут появиться новые бюджетные авиакомпании

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечерний споттинг в Кольцово. Екатеринбург, аэропорт, самолет
Российским авиакомпаниям предложили создать новые лоукостеры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Росавиация предложила ведущим российским авиакомпаниям создать новые лоукостеры в Сибири и на Дальнем Востоке. 20 января глава ведомства Александр Нерадько проведет по этому поводу совещание с перевозчиками где последние представят свои наработки.

«20 января перевозчики выступят с докладами на совещании в Росавиации, посвященном организации и развитию низкотарифных перевозок для обеспечения мобильности населения между регионами России», — пишет газета «Известия», ссылаясь на собственные источники. Обслуживать новые лоукостеры будут Сибирь и Дальний Восток, но базироваться смогут по всей стране, в том числе, Калининграде, Челябинске и других городах.

На мероприятие приглашены S7 Airlines, «Уральские авиалинии», Utair, Red Wings, «Азимут» и «Ямал», продолжает издание. «Аэрофлот» из проекта исключили, так как в состав компании входит лоукостер «Победа». Участники обсудят возможность создания новых авиакомпаний, специализирующихся на низкотарифных перевозках или же создание лоукост-сегмента на базе действующих предприятий. Помимо перевозчиков участие в мероприятие примет и Сбербанк.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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