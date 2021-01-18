Назван срок повышения утильсбора на автомобили в России

Правительство России повысит утилизационный сбор на автомобили в феврале или в марте этого года. Совещание на эту тему состоялось в середине января, рассказал журналистам источник в кабмине.
«Документ будет в ближайшее время опубликован на regulation.gov.ru и принят в десятых числах февраля, ожидает собеседник <…> в одной из российских автокомпаний. Собеседник в другом локализованном в России производителе говорит, что сбор повысят с марта, так как процедура общественного обсуждения и принятия займет какое-то время», — пишет газета «Ведомости».
Изначально, по данным издания, индексацию хотели провести с 1 января, но из-за «непопулярности» меры ее решили сдвинуть. В декабре в аппарате правительства Минпромторгу РФ предложили отложить проект из-за тяжелой ситуации в экономики и роста цен на продукты питания. В целом же Минфин поддержит инициативу, говорит другой источник газеты в правительстве, поскольку сборы принесут дополнительный доход в бюджет. После повышения утильсбора, по данным Минэкономразвития, средний импортный автомобиль подорожает на 70 тысяч рублей.
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