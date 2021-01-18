18 января 2021

Биолог: когда британский коронавирус накроет всю Россию

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Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, защитный костюм, фельдшер на вызове, скорая помощь, пандемия коронавируса, средства защиты
Британский вариант коронавируса на 56% заразнее обычного штамма, сказала Анча Баранова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Британский вариант коронавируса к весне может стать самым распространенным штаммом инфекции на территории России. Об этом сообщила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Биолог объяснила, что британский штамм COVID-19 на 56% более заразен, чем штамм, который был обнаружен ранее. Она отметила, что в США уже много пациентов с британской вариацией коронавируса, и в Центре по контролю и профилактике заболеваний США прогнозируют, что к марту этот штамм будет основным по стране. «Я думаю, что для России такой же прогноз можно дать», — цитирует Баранову РИА «Новости».

По словам Барановой, при обычном штамме коронавируса человек мог до 15 минут поговорить с зараженным и не заразиться, однако с инфицированным британским COVID-19 этот период может сократиться до пяти минут. Она выразила уверенность, что новый штамм будет опережать старый по скорости захвата новых носителей.

Ранее глава Роспотрбнадзора Анна Попова заявила, что в России выявлен первый случай заражения британским штаммом коронавируса. Она добавила, что 25% жителей исследуемых регионов имеют иммунитет к коронавирусу, передает «Газета Кемерова». А замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов отметил, что в России не произошло распространения британского COVID-19, пишет RT.

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Ссылки по теме
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