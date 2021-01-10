В России выявлен первый случай заражения британским штаммом COVID

Зараженным оказался россиянин, вернувшийся из Великобритании Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России выявлен первый случай заражения британским штаммом коронавируса. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

«В России есть первый случай британского штамма коронавируса», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление Поповой. Она пояснила, что зараженным оказался россиянин, вернувшийся из Соединенного Королевства.

Новый штамм коронавируса был выявлен в Великобритании в декабре. Сообщалось, что новая разновидность вируса распространяется значительно быстрее. Многие страны, включая Россию, временно закрыли авиасообщение с Соединенным Королевством.