Врач раскрыла, что будет с коронавирусом в России весной и летом

Ближе к лету показатели заболеваемости коронавируса в России могут достигнуть прошлогоднего минимума или станут еще ниже. Такой прогноз дала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Есть вероятность, что ближе к лету достигнем прошлогоднего минимума по заболеваемости и даже более низкого его уровня», — приводит слова Пшеничной РИА «Новости». Эпидемиолог не стала исключать, что после зимнего спада в начале весны заболеваемость может вновь увеличиться, что характерно для сезонных инфекций, которой может стать коронавирус. Однако, считает она, рост вряд ли достигнет осенних пиков.
Что касается сегодняшней ситуации с COVID-19, Пшеничная предположила, что пик заболеваемости уже пройден. При этом, подчеркнула она, на эпидемический процесс влияют разные факторы, среди которых погодные условия, социальная активность населения и соблюдение людьми профилактических мер против коронавируса.
Ранее в Центре Гамалеи дали прогноз, что распространение коронавируса в России должно прекратиться к концу лета 2021 года. А биолог Анна Баранова высказала мнение, что британский штамм коронавируса, считающийся более заразным, может охватить всю Россию к марту, передает VSE42.ru. Тем временем Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус заявил, что человечество оказалось на грани моральной катастрофы, пишет «Дни.ру».
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