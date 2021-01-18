В Челябинске сократили число машин неотложной помощи

Неотложек в Челябинске стало меньше Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В 2021 году в Челябинске сокращено количество машин неотложной помощи. Это связано с уменьшением общего числа вызовов, уточнили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«По данным МАУ „Челябмедтранс“, в настоящее время для выполнения муниципального задания необходимо 55 автомобилей, 25 из которых обслуживают службы неотложной помощи. В 2020 году работало 66 автомобилей, в т. ч. 27 обслуживали службы неотложной помощи. Сокращение машин, выходящих на линию в ежедневном режиме, связано с общим уменьшением количества вызовов», — заявили URA.RU в пресс-службе мэрии.

В администрации добавили, что если количество вызовов начнет расти, машины вернутся на линию. Также в мэрии уточнили, что в данный момент часть водителей находятся в отпусках.

«В январе 2021 года в МАУ „Челябмедтранс“ в штате числится 155 водителей. Из них шесть находились в отпуске без сохранения заработной платы с 11 по 15 января по семейным обстоятельствам. Еще 6 — в плановом оплачиваемом отпуске. В вынужденных отпусках и уволенных в связи с сокращением сотрудников нет», — добавили URA.RU в пресс-службе мэрии.