На Курганскую область надвигаются морозы

В отдельных районах Курганской области похолодает до -36 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области в ночь с 24 на 25 января похолодает до -36 градусов. Такие данные размещены на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозу синоптиков, в ночь с 24 на 25 января до -36 градусов похолодает в Белозерском и Шатровском районах. Днем на выходных в этих районах ожидается температура воздуха от -23 градусов и ниже.

В Кургане в ночь с 24 на 25 января похолодает до -34 градусов, в Шадринске — до -35. В остальных районах и городах региона температура воздуха в эту ночь будет варьироваться -32 до -35 градусов.

На момент написания новости, на сайте ЦГМС региона был опубликован прогноз только до 21 января. В ближайшие дни, по данным синоптиков, ночью температура воздуха в области не опустится ниже -24 градусов.