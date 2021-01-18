18 января 2021
17 января 2021

На Курганскую область надвигаются морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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В отдельных районах Курганской области похолодает до -36 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области в ночь с 24 на 25 января похолодает до -36 градусов. Такие данные размещены на сайте Гидрометцентра России.

По прогнозу синоптиков, в ночь с 24 на 25 января до -36 градусов похолодает в Белозерском и Шатровском районах. Днем на выходных в этих районах ожидается температура воздуха от -23 градусов и ниже.

В Кургане в ночь с 24 на 25 января похолодает до -34 градусов, в Шадринске — до -35. В остальных районах и городах региона температура воздуха в эту ночь будет варьироваться -32 до -35 градусов.

На момент написания новости, на сайте ЦГМС региона был опубликован прогноз только до 21 января. В ближайшие дни, по данным синоптиков, ночью температура воздуха в области не опустится ниже -24 градусов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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