В Челябинской области новая тенденция в распространении COVID

В Челябинскую область придут более 150 тысяч доз вакцины от COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 19 января зафиксировано 299 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 302, днем ранее 303). Среди заболевших один школьник, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Умерли за сутки 15 человек. Это также меньше, чем вчера, когда скончались 16 челябинцев.

«С начала пандемии произошло 41 770 случаев заражения, сейчас лечение проходят 12 677 южноуральцев. Умерли 15 человек в возрасте, для шести из них COVID-19 осложнил имевшиеся тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровел за сутки 341 человек, с начала пандемии — 27 529 жителей области.

В Челябинской области действует режим повышенной готовности, который предстоит продлить или отменить 24 января. 11 января губернатор Алексей Текслер смягчил карантин, сняв запрет на ночную работу кафе и ресторанов. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и ограничений.