18 января 2021

В ЯНАО осужден экс-глава центра, где погиб ребенок на картодроме

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, картинг, покрышки, гонки, ралли
Педагоги признаны виновными в смерти ребенка на картодроме Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Салехарде директор «Центра внешкольной работы» Игорь Семенов и преподаватель Сергей Мамонтов получили по условному сроку из-за гибели ребенка на картодроме в ноябре 2019 года. Городской суд признал их виновными. Об этом URA.RU сообщили в прокуратуре ЯНАО.

«Суд назначил Семенову и Мамонтову наказание в виде лишения свободы условно сроком на 1 и 2,5 года соответственно. Также суд лишил их права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с обучением и воспитанием детей на срок 2 и 2,5 года соответственно», — сказали в пресс-службе окружной прокуратуры.

Было установлено, что «Центр внешкольной работы» не имел экипировки для занятий картингом. По закону во время практических занятий на пилотах должны быть шлемы, комбинезоны, перчатки, обувь и другое обмундирование. В учреждении же дети занимались в повседневной одежде.

Смерть 10-летнего картингиста произошла на очередной тренировке в «Центре внешкольной работы». В день трагедии на ребенке поверх одежды был повязан шарф. Педагог, несмотря на это, допустил ученика до занятий. Во время поездки концы шарфа, свисавшие на спине ребенка, попали в движущиеся механизмы карта и затянулись петлей, задушив юного пилота. После происшествия директор центра Семенов уволился по собственному желанию и сдал депутатский мандат.

Следователями было возбуждено уголовное дело. В феврале 2020 года суд полностью оправдал Семенова. Прокуратура не согласилась с этим решением и подала апелляцию. Дело направили на новое рассмотрение.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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