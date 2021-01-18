Сенатора Пушкова попросили решить проблемы пермского завода

Бывшие заводчане обратили внимание сенатора на долги завода Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывшие рабочие завода имени Дзержинского (ЗиД) в Перми попросили сенатора от Пермского края Алексея Пушкова помочь списать долги предприятия-банкрота. Об этом шла речь на онлайн встрече сенатора и бывших заводчан, рассказал URA.RU источник, знакомый с ситуацией. Бывшие заводчане обратили внимание сенатора на сложную ситуацию, в которой оказалось предприятие из-за долгов.

«Работники завода обратились к Пушкову с просьбой помочь в списании долгов стратегического предприятия. По итогам онлайн-приема около двадцати работников и ветеранов ЗиДа подписали письменное обращение к Пушкову, которое по электронной почте направлено в Москву. Их беспокоит намеченное на 29 января собрание кредиторов ЗиДа, где будет решаться вопрос о деятельности предприятия и его продаже», — пояснил источник.

В приемной директора предприятия Александра Гольца, а также приемной Пушкова в Перми на звонок корреспондента URA.RU не ответили. На сайте Единого реестра сведений о банкротстве указано, что на 29 января назначено собрание кредиторов предприятия. В числе прочего кредиторами планируется рассмотреть и утвердить порядок продажи имущества ЗиД.

URA.RU писало, что с 2010 года завод находится в процедуре банкротства. Его имущество выставлено на торги из-за долгов. Осенью 2020 года на предприятии сменилось руководство: новым конкурсным управляющим завода стал Лев Шляпин, а исполнительным директором — Александр Голец.