В челябинских вузах начнут прививать от коронавируса

В вузах Челябинска и Магнитогорска начнут ставить прививки от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В крупных вузах Челябинска и Магнитогорска откроются базы по вакцинации. Об этом 19 января заявил в эфире телеканала «Россия 24» губернатор Алексей Текслер. Первый вице-губернатор региона Ирина Гехт рассказала URA.RU, как будет проходить процесс.

«В крупных вузах Челябинска и Магнитогорска откроются базы по вакцинации», — заявил Текслер в интервью. Глава региона уточнил, что сейчас в Челябинской области открыто порядка 60 пунктов по вакцинации в медучреждениях.

«При крупных вузах есть свои медицинские кабинеты, где созданы необходимые условия для проведения вакцинации студентов и преподавателей», — сообщила URA.RU Гехт. При этом она уточнила, что массовая вакцинация в вузах начнется, когда регион получит большую партию препарата. До конца февраля область получит еще 152 тысячи доз вакцины от коронавируса.

Кроме того, губернатор Алексей Текслер поручил начать вакцинацию работников крупных промышленных предприятий. На каждом заводе также есть прививочные кабинеты.