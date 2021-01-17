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Вакцинация челябинцев от COVID в торговых центрах откладывается. Объяснение эпидемиолога

© Служба новостей «URA.RU»
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Для массовой вакцинации необходим ряд условий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Массовая вакцинация от коронавируса в торгово-развлекательных комплексах (ТРК) Челябинской области начнется при соблюдении ряда условий. Речь идет об организации прививочных кабинетов с доступом к сети Интернет, а также наличии вакцины с более лояльным режимом хранения. Об этом URA.RU заявил главный внештатный эпидемиолог минздрава региона Александр Выгоняйлов.

«Для начала вакцинации в ТРК необходимы поставки больших партий вакцины с условиям хранения от +2 до +8 градусов. Это стандартная холодовая цепочка для большинства вакцин, соблюдение которой отработано. Ею может стать „ЭпиВакКорона“, которая доставляется и хранится в термоконтейнерах в течение 2 часов, но пока в область этот препарат не поступал и его производство незначительно. В инструкции к препарату указан возраст 18-60 лет. Вакцину необходимо вводить дважды с интервалом 21 день», — уточнил URA.RU Выгоняйлов.

Кроме того, препарат сделан на принципиально новой основе и для выездов надо наработать опыт обращения с вакциной. Здесь же нужен доступ к сети Интернет, чтобы иметь возможность сразу заносить информацию по каждому пациенту и в будущем вызывать его на повторную прививку.

«В этом смысле гораздо проще начать вакцинацию на базах прививочных кабинетов в поликлиниках и здравпунктах крупных предприятий, тем более объемы получаемых препаратов сейчас не столь высоки. На заводах, к примеру, пригласить человека на повторную прививку легко. А как гарантировать, что житель после прививки в ТРК не забудет про вторую дозу? А привитым считается человек через 21 день после второй прививки», — указал URA.RU Выгоняйлов.

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