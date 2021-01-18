COVID остановил вывоз атомного сырья из-под Екатеринбурга в КНР

Оператор работ готов отгрузить первой партии радиоактивного песка Фото: Дмитрий Горчаков

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области специалисты готовы приступить к отправке радиоактивного монацитового песка, хранящегося на базе возле станции Зюрзя в Свердловской области, в Китай. Об этом URA.RU сообщили в компании «РедЗемТехнологии», являющейся собственником монацитового концентрата. Работы должны были начаться год назад, но были остановлены из-за коронавируса.

«В настоящий момент извлечено из ангаров хранения, переупаковано, загружено в контейнеры для дальнейшей транспортировки четыре тысячи тонн концентрата, — сообщили агентству в ООО „РедЗемТехнологии“. — Ожидается, что первая партия в объеме 500 тонн будет отправлена в Китай в течение 1-2 квартала 2021 года в зависимости от эпидемиологической ситуации и разрешения на импорт со стороны китайских официальных органов».

Работы по переупаковке монацита (в ангарах он лежит в ящиках, в Китай будет отправляться в паках по две тонны, — прим. ред.) и по его доставке до железнодорожной станции выполняет ООО «СпецАтомМаш», имеющее лицензии и опыт работы на объектах Росатома. Как пояснил URA.RU источник, знакомый с ходом проведения работ, отгрузка монацита в Китай должна была начаться еще в марте 2020-го, но приостановилась из-за пандемии коронавируса и закрытия границ.

Всего на базе на станции Зюрзя под Красноуфимском находится 82,6 тысяч тонн монацитового песка (в советские годы из него добывали торий, который рассматривался как один из вариантов получения ядерного топлива, наряду с ураном и плутонием). Монацит слаборадиактивен (за пределами базы фон не превышает норм), однако его запасы и необходимость их хранения стали проблемой для свердловских властей.

Для ее решения в середине 90-х было создано ГКУ «УралМонацит». В 2000-х вокруг старых деревянных складов построили металлические ангары, базу обеспечили системой охраны и видеонаблюдения, в 2020-м году ее обновили. В 2013 году весь запас монацита выкупило ООО «РедЗемТехнологии», по договору с правительством региона срок окончания вывоза — 2025-й год.

Так выглядели склады на базе УралМонацит в конце 90-х — начале 2000-х Фото: ГКУ «УралМонацит»

А так — сейчас Фото: ГКУ «УралМонацит»

Металлические ангары поставили прямо вокруг деревянных складов Фото: Дмитрий Горчаков

База ГКУ «УралМонацит» оборудована современной системой охраны… Фото: ГКУ «УралМонацит»

… и видеонаблюдения. Фото: ГКУ «УралМонацит»

Извлекают радиоактивный песок из ящиков будет с помощью шведского робота-манипулятора Brokk Фото: Дмитрий Горчаков

Все работы по перетарке проходят дистанционно — без участия людей Фото: Дмитрий Горчаков

Для перегрузки извлеченного концентрата и доставки до жд станции построены специальные модули Фото: Дмитрий Горчаков

Тара из-под радиоактивного песка впоследствии будет очищаться от остатков монацита пылесосами. В дальнейшем она измельчается и, при необходимости, изолируется. Фото: Дмитрий Горчаков