Россия возобновит перелеты в еще одну страну

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Аэропорт. Самолет. Челябинск., боинг, взлет, посадка, аэрофлот
В Финляндию можно будет улететь из Москвы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Россия возобновляет сообщение с Финляндией. Об этом сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

«Аэрофлот с 28 января возобновляет регулярные полеты в Хельсинки», — говорится в сообщении. По предварительным данным, рейсы будут осуществляться по четвергам и субботам из Москвы. Пассажирам необходимо заранее ознакомится с правилами въезда в страну и действующими ограничениями.

Ранее в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом объявили о возобновлении авиасообщения с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром с 27 января. Россия продлила до 1 февраля приостановку авиасообщения с Великобританией, чтобы не допустить проникновения британского штамма, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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