Россия возобновит перелеты в еще одну страну

В Финляндию можно будет улететь из Москвы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россия возобновляет сообщение с Финляндией. Об этом сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

«Аэрофлот с 28 января возобновляет регулярные полеты в Хельсинки», — говорится в сообщении. По предварительным данным, рейсы будут осуществляться по четвергам и субботам из Москвы. Пассажирам необходимо заранее ознакомится с правилами въезда в страну и действующими ограничениями.

Ранее в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом объявили о возобновлении авиасообщения с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром с 27 января. Россия продлила до 1 февраля приостановку авиасообщения с Великобританией, чтобы не допустить проникновения британского штамма, передает «Национальная служба новостей».