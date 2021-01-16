Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подготовка рейса авиакомпании Red Wings Екатеринбург-Саратов. Екатеринбург, ред вингс, сухой суперджет, самолет, ssj100, sukhoi superjet100, авиакомпания red wings
С 27 января россияне смогут улететь в Финляндию, Индию, Вьетнам и Катар прямым рейсом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Россия с 27 января возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. Об этом говорится в заявлении федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«Принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 27 января 2021 года со следующими государствами: Вьетнам (Москва — Ханой, два раза в неделю), Индия (Москва — Дели, два раза в неделю), Финляндия (Москва — Хельсинки, два раза в неделю, и Санкт-Петербург — Хельсинки, два раза в неделю), Катар (Москва — Доха, три раза в неделю)», — приводит слова из сообщения федерального оперштаба ТАСС. В штабе добавили, что число регулярных рейсов между Россией и Египтом (Москва — Каир) увеличится до пяти в неделю.

Ранее вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков выразил уверенность, что до конца 2021 года РФ возобновит авиасообщение со всеми странами, пишет агентство Nation News. При этом из-за нового штамма коронавируса Россия вновь закрыла рейсы в Великобританию. Приостановка авиасообщения с королевством продлено до 1 ферваля, уточняет «Национальная служба новостей».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...