Россия возобновляет авиасообщение с четырьмя странами

С 27 января россияне смогут улететь в Финляндию, Индию, Вьетнам и Катар прямым рейсом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россия с 27 января возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. Об этом говорится в заявлении федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«Принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 27 января 2021 года со следующими государствами: Вьетнам (Москва — Ханой, два раза в неделю), Индия (Москва — Дели, два раза в неделю), Финляндия (Москва — Хельсинки, два раза в неделю, и Санкт-Петербург — Хельсинки, два раза в неделю), Катар (Москва — Доха, три раза в неделю)», — приводит слова из сообщения федерального оперштаба ТАСС. В штабе добавили, что число регулярных рейсов между Россией и Египтом (Москва — Каир) увеличится до пяти в неделю.

Ранее вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков выразил уверенность, что до конца 2021 года РФ возобновит авиасообщение со всеми странами, пишет агентство Nation News. При этом из-за нового штамма коронавируса Россия вновь закрыла рейсы в Великобританию. Приостановка авиасообщения с королевством продлено до 1 ферваля, уточняет «Национальная служба новостей».