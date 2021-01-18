В свердловском городе заметили блогера Юрия Дудя

Юрий Дудь старался не привлекать внимания, сообщают очевидцы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Известный журналист и блогер, автор YouTube-шоу «вДудь» Юрий Дудь посетил Нижний Тагил. Горожане заметили его в ресторане отеля Demidov Plaza.

«Как рассказали очевидцы, Дудь был дружелюбным при встрече и согласился сделать селфи с поклонницей, однако попросил не выкладывать фото в Сеть в течение месяца. По словам собеседницы агентства, знаменитый блогер старался оставаться инкогнито и не привлекать к себе внимания», — сообщает издание «Между строк».

Журналисты предположили, что Юрий Дудь приехал в Нижний Тагил для съемок нового выпуска своего шоу. По их данным, Дудь и его помощники остановились в единственном четырехзвездочном отеле Нижнего Тагила Demidov Plaza в воскресенье вечером и выселились из отеля 18 января.