18 января 2021

В свердловском городе заметили блогера Юрия Дудя

© Служба новостей «URA.RU»
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Юрий Дудь. Екатеринбург, дудь юрий
Юрий Дудь старался не привлекать внимания, сообщают очевидцы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Известный журналист и блогер, автор YouTube-шоу «вДудь» Юрий Дудь посетил Нижний Тагил. Горожане заметили его в ресторане отеля Demidov Plaza.

«Как рассказали очевидцы, Дудь был дружелюбным при встрече и согласился сделать селфи с поклонницей, однако попросил не выкладывать фото в Сеть в течение месяца. По словам собеседницы агентства, знаменитый блогер старался оставаться инкогнито и не привлекать к себе внимания», — сообщает издание «Между строк».

Журналисты предположили, что Юрий Дудь приехал в Нижний Тагил для съемок нового выпуска своего шоу. По их данным, Дудь и его помощники остановились в единственном четырехзвездочном отеле Нижнего Тагила Demidov Plaza в воскресенье вечером и выселились из отеля 18 января.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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