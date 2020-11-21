Дудь посмотрел «Страну ОЗ» и восхитился Екатеринбургом

Юрий Дудь назвал прекрасной главную актрису «Страны ОЗ», уроженку Екатеринбурга Яну Троянову Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Журналист Юрий Дудь назвал Урал «силой» после просмотра черной комедии «Страна ОЗ». Сюжет фильма разворачивается под Новый год в Екатеринбурге, а главную роль сыграла его уроженка Яна Троянова.

«Не прошло и пяти лет, как я посмотрел „Страну ОЗ“. Имею сказать несколько вещей: не представляю, почему я не сделал этого раньше, Урал — сила», — написал Дудь на свое странице в Instargam, подчеркнув, что актриса Яна Троянова и режиссер Василий Сигарев «просто прекрасны». По мнению журналиста, «Страна ОЗ» — лучшая альтернатива традиционным новогодним комедиям.

Трагикомедия «Страна ОЗ» вышла еще в 2015 году. Главной героине Ленке Шабадиновой под Новый год нужно найти в Екатеринбурге улицу Торфорезов. Там находится киоск, в котором весь следующий год Ленке предстоит работать продавщицей за 15 тысяч рублей в месяц. Режиссер картины Сигарев, как и Троянова, родился в Свердловской области. Съемки фильма проходили в Екатеринбурге. Премьера «Страны ОЗ» прошла на кинофествале «Кинотавр», где картина получила приз имени Горина «За лучший сценарий» и приз Гильдии киноведов и кинокритиков «Слон». Позже фильм получил премию «Ника», пишет «Ридус».

Дудь неоднократно признавался, что испытывает симпатию к Екатеринбургу. Летом 2020 года он выпустил фильм про столицу Свердловской области и поговорил с бывшим директором радио Maximum и экс-продюсером «Нашего радио» Михаилом Козыревым. В программе журналист также показал не очевидные достопримечательности Екатеринбурга.