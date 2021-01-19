В США выпустили игрушечного спецназовца, похожего на Путина. Фото

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Сайт президента России, путин владимир
Лицо игрушечного спецназовца очень похоже на внешность Владимира Путина Фото: Сайт Президента России

Американский магазин EKIA Hobbies продает игрушечного спецназовца, который своей внешностью похож на президента РФ Владимира Путина. Производителем является компания UJINDOU.

«Российский спецназ ГРУ», — говорится в названии игрушки. При этом на сайте не упоминается имя Путина. Игрушка продается почти за 165 долларов (больше 12 тысяч рублей). В комплекте с фигуркой спецназовца также идут экипировка, бронежилет, АКС-74, гранаты и реактивный пехотный огнемет и другие детали.

В 2018 году россияне в соцсетях активно обсуждали плюшевую игрушку Владимира Путина. Президент России в ней представлен верхом на медведе.

Скрин: сайт EKIA Hobbies
Скрин: сайт EKIA Hobbies
Скрин: сайт EKIA Hobbies

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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