18 января 2021

В Кургане врачи скорой помощи замерзают на вызовах

© Служба новостей «URA.RU»
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Приёмный покой в красной зоне городской больницы. Курган, защитный костюм, медики, фельдшер на вызове, скорая помощь, фельдшер, зона карантина, красная зона, городская больница 2
Курганские врачи, которые ездят по вызовам на дом, пожаловались, что мерзнут Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские медики, которые работают в бригадах скорой помощи, пожаловались, что замерзают. Обращение они направили депутатам курганской облдумы. Об этом URA.RU стало известно от инсайдера.

«Медики жаловались, но не с проблемой, что их не обеспечивают средствами защиты, с этим все в порядке, а с тем, что на улице морозы. Врачам скорой помощи нельзя надевать верхнюю одежду поверх халата. И пока они идут от машины до дома, замерзают, могут простыть», — пояснил суть обращения медперсонала источник.

С его слов, практически все депутаты откликнулись на просьбу врачей и вложили деньги, которые они ежемесячно получают на депутатскую деятельность. В облдуме пояснили, что на средства было закуплено 620 комплектов термобелья для медиков.

Кроме того, часть средств потратили на покупку 23 планшетов и трех ноутбуков. Гаджеты предназначены для школьников на случай дистанционного обучения, которое сейчас может быть связано с наступлением морозов.

В оперштаб по борьбе с коронавирусом направлен редакционный запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Обновлено в 14:26: В региональном отделении партии «Единая Россия» URA.RU прокомментировали, что сейчас в отделении фасуют комплекты для врачей. «Да, мы хотим обеспечить медиков, работающих на скорой помощи, теплой одеждой. Посчитали женщин и мужчин, взяли размеры. На термобелье направлено 782 т. р., на оргтехнику 526 т. р.», — рассказал секретарь реготделения ЕР Евгений Кафеев.

Курганские медики получат 620 комплектов термобелья
Фото предоставлено читателем URA.RU
Планшеты и ноутбуки, закупленные на деньги курганских депутатов, отправятся детям для дистанционного обучения
Фото предоставлено читателем URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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