Снегопад остановил движение на челябинской трассе М5

Снегопад в Челябинской области привел к пробкам на федеральных трассах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На западе Челябинской области снегопад привел к большим заторам на федеральной трассе. О пробках у города Юрюзань по участку трассы М5 сообщают читатели сайта URA.RU.

«Час назад начался снег и фуры встали. Возле Юрюзани большая пробка, фуры не могут подняться в гору», — уточнил читатель URA.RU.

Синоптики обещали неделю обильных снегопадов. Основная масса осадков прогнозируется 20 января. В целом в регионе ожидается выпадение 20-25 сантиметров снега.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», в данный момент никаких заторов на этом участке трассы не зафиксировано. «На западе региона начался небольшой снег. Возле Юрюзани работает комплекс из двух комбинированных дорожных машин, один трактор МТЗ и один грейдер. Вся дорожная техника готова к грядущим обильным снегопадам», — добавили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал».