Владимир Якушев (в центре фото) оценил планы властей по развитию Заозерного района Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Заозерном районе Кургана, где сейчас живет примерно треть населения города, планируют построить до 264 тысяч кв.м жилья, новые дороги и социальные объекты. Об этом полпреду президента в УрФО Владимиру Якушеву доложил заместитель губернатора Анатолий Воробьев, передает корреспондент URA.RU.

«Мы определили пул земельных участков, которые выставляем на аукционы. У нас застройщики могут не комплексно заходить, а только точечно застраивать», — рассказал чиновник. Площадь перспективной застройки — 255 га. «264 тысячи кв.м жилья мы здесь в состоянии ввести», — отметил Воробьев.

Губернатор Вадим Шумков уточнил, что часть территорий предназначена для малоэтажного строительства. «Там низкая местность», — пояснил он.

Якушеву показали улицу Мальцева, строительство которой завершено в конце 2020 года. Воробьев отметил, что в 2021 году власти планируют начать строительство дорог по улицам Витебского, Елисеева и на Первомайском проспекте, в 2022 году — по улице Фарафонова.

В этом году в Заозерном начнется строительство школы на 1500 мест, детской поликлиники и бассейна. В прошлом году построено два детских сада. «Все земельные участки будут обеспечены инженерной инфраструктурой, дорогами и социальными объектами. У застройщика, соответственно, появится к ним интерес. Сейчас у нас 10 дееспособных застройщиков. „Брусника“, будем считать, одиннадцатая», — добавил Воробьев.

Это уже второй день рабочей поездки Якушева в Курган. 18 января он открыл Курганский приборостроительный завод. В запуске предприятия также приняли участие Шумков и энергетик, представитель акционеров завода Алексей Бобров. Здесь будут выпускать электронную продукцию и высокотехнологичные счетчики электроэнергии собственной разработки. Власти высоко оценили данное предприятие.

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU