В «Газпроме» признали, что «Северный поток-2» могут закрыть

Политическое давление стран может повлиять на строительство газопровода Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Газпром» признал, что проект газопровода «Северный поток-2» может быть приостановлен. Об этом говорится в проспекте к размещению новых евробондов.

«Мы сталкивались и можем продолжать сталкиваться с рисками, связанными с изменением политической ситуации в различных регионах, связанных с такими проектами. В исключительных обстоятельствах, в том числе из-за политического давления, такие изменения могут привести к приостановке или прекращению проекта», — сообщает Reuters со ссылкой на документ.

В компании заявили, что «Северный поток-2» остается одним из приоритетных инвестиционных проектов холдинга в 2021 году, передает деловая газета «Взгляд». «Газпром» намерен продолжать инвестиции и завершить строительство, как только это станет возможным.

США намерены ввести санкции против российского судна-трубоукладчика «Фортуна», который занимается строительством газопровода. Власти ФРГ, в свою очередь, считают новые ограничения незаконными.