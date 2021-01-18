США хотят ввести новые санкции против «Северного потока — 2»

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Вашингтон готовит новые санкции против «Северного потока - 2» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Соединенные Штаты Америки намерены ввести 19 января санкции против российского судна-трубоукладчика «Фортуна», который занимается строительством газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщила газета Handelsblatt.

По данным издания, Вашингтон уже уведомил Берлин и других европейских партнеров о своем решении расширить санкции. Власти ФРГ, в свою очередь, считают новые ограничения незаконными.

«Владелец судна, российская компания „КВТ-Рус“, вероятно, потеряет доступ к финансовой системе США и рынку Северной Америки», — предположила газета [цитата по РИА «Новости»]. Официально пока неизвестно, какие именно меры будут приняты в отношении «Фортуны».

Ранее стало известно, что Швейцарская компания Zurich Insurance Group откажется страховать газопровод «Северный поток — 2» из-за страха перед санкциями США. Zurich стала третьей компанией, которая вышла из проекта в январе. Ранее от участия отказались сертифицирующая норвежская компания Det Norske Veritas Holding AS и датская инженерная фирма Ramboll.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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